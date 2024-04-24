На субботник в Выбуты приглашают жителей Псковского района

11:35, 24 апреля 2024, ПАИ

На субботник в Выбуты приглашают жителей Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

«Приглашаем жителей и гостей нашего района принять участие уборке территории одного из самых известных исторических мест Псковщины, родины святой равноапостольной великой княгини Ольги», - говорится в сообщении администрации.

Таким образом Псковский район присоединится к всероссийскому субботнику. Уборка территории в Выбутах начнется в 15:00.