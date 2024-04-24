На субботник в Выбуты приглашают жителей Псковского района
На субботник в Выбуты приглашают жителей Псковского района, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
«Приглашаем жителей и гостей нашего района принять участие уборке территории одного из самых известных исторических мест Псковщины, родины святой равноапостольной великой княгини Ольги», - говорится в сообщении администрации.
Таким образом Псковский район присоединится к всероссийскому субботнику. Уборка территории в Выбутах начнется в 15:00.
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