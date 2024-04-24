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Общество

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе лекторов от российского общества «Знание» 

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе лекторов от российского общества «Знание», сообщили ПАИ организаторы.

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителям основного отбора подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента, а сильнейшим школьникам — путевки в МДЦ «Артек». Подать заявку могут граждане РФ от 14 лет на сайте проекта с 24 апреля до 30 июня 2024 года (школьники — до 3 июня).

Фото предоставлено обществом "Знание"

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них — «семейные ценности» — приурочена к Году семьи в России.

Решение о допуске в финал примет Экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену Знание.Лектор в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2024 года.

Участники Знание.Лектор могут получить партнерские призы, выполняя дополнительные задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Проект Знание.Лектор — 2024 является продолжением всероссийского конкурса «Лига лекторов», который за три сезона охватил все регионы России.

В прошлом сезоне победительницей конкурса от Псковской области стала Нина Витковская, начальник службы музейных проектов Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, профессиональный редактор, тренер по ораторскому искусству и публичным выступлениям, гид по Псковской области. Кроме того, в число финалистов вошел Александр Цветков, научный сотрудник лаборатории нанокомпозиционных материалов Псковского государственного университета, заместитель директора по образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум Псков».

В «Школьной лиге лекторов» — специальном треке для лекторов в возрасте от 14 до 17 лет — одним из победителей стал ученик лицея № 4 «Многопрофильный» Илья Щембелов, а Лилия Гуцул из Псковского технического лицея дошла до финала.

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