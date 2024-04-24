Псковичи заняли второе место на международных соревнованиях по волейболу
Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», заняли второе место на международных соревнованиях по волейболу «Кубок Дружбы», которые прошли в Новосибирске, передаёт корреспондент ПАИ.
В соревнованиях приняли участие 16 команд из 11 регионов России, а также Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.
В финальном матче против команды «Калина» из Санкт-Петербурга псковские волейболисты уступили со счётом 0:3 (24:26; 17:25; 19:25).
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