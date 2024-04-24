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Мошенники похитили более четырёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук

Мошенники похитили более четырёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенники похитили более четырёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук. Фото: ПАИ

Незнакомцы звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками банков, врачами и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток оформления кредитов, списания денег со счетов, возможности дополнительного заработка в интернет-магазине они завладели деньгами собеседников.

Поддавшись на уловки аферистов, потерпевшие лишились в общей сложности более четырёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, мошенники смогли получить доступ к аккаунтам жителей Пскова и Великих Лук на «Госуслугах». Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Ведётся расследование.

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