Мошенники похитили более четырёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук

18:41, 24 апреля 2024, ПАИ

Мошенники похитили более четырёх миллионов рублей у жителей Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Незнакомцы звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками банков, врачами и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток оформления кредитов, списания денег со счетов, возможности дополнительного заработка в интернет-магазине они завладели деньгами собеседников.

Поддавшись на уловки аферистов, потерпевшие лишились в общей сложности более четырёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, мошенники смогли получить доступ к аккаунтам жителей Пскова и Великих Лук на «Госуслугах». Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Ведётся расследование.