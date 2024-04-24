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Спорт

Боксёры из Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях в Магадане

Боксёры из Псковской области Дмитрий Попов и Алексей Белавин принимают участие во всероссийских соревнованиях памяти олимпийского чемпиона Валерия Попенченко. Состязания проходят в Магадане с 24 по 27 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Боксёры из Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях в Магадане. Фото: Псковская областная федерация бокса

Дмитрий Попов и Алексей Белавин отправились на турнир в составе команды Северо-Западного федерального округа. Сопровождает состав тренер Александр Воробьёв.

Дмитрий Попов бился в весовой категории среди спортсменов до 57 килограммов. Боксёр из Псковской области уступил в первом поединке спортсмену из Магадана Артёму Мирзаеву единогласным решением судей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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