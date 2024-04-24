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Происшествия

Более двух миллионов рублей отдали псковичи мошенникам за прошедшую неделю

Ещё восемь псковичей стали жертвами телефонных и интернет-мошенничеств. На прошедшей неделе злоумышленники похитили у жителей Пскова 2,2 миллиона рублей, один из них отдал злоумышленникам сразу 1,274 миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Более двух миллионов рублей отдали псковичи мошенникам за прошедшую неделю. Фото: ПАИ

Ещё восемь псковичей из-за мошенников лишились аккаунта на «Госуслугах».

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или банков и сообщали своим жертвам, что с их счетов пытаются списать деньги или оформить на них кредиты. Чтобы предотвратить это, обманутые псковичи переводили свои деньги на «безопасные» счета, указанные мошенниками. Кроме того, злоумышленники звонили и под предлогом замены счёта, ложной сверки персональных данных.

Также преступники предлагали дополнительный заработок в интернете, в том числе на инвестициях. Потерпевшие сообщали преступникам данные своих банковских карт для зачисления зарплаты, после чего лишались денег на счёте. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в соцсетях.

По каждому факту мошенничества правоохранительные органы Пскова возбудили уголовные дела и расследуют их.

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