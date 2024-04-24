Больше 10 мигрантов в Псковской области получили повестки для явки в военкомат

13:36, 24 апреля 2024, ПАИ

В Пскове продолжаются рейды по поиску мигрантов, скрывающихся от воинского учёта, сообщили ПАИ в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В результате проведенной работы найдено больше 10 человек призывного возраста, которые получили гражданство РФ, но не состояли на воинском учете. Им вручили повестки для прибытия в военный комиссариат.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов проводит пункт отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, ул. Первомайская, д. 38. Контактный телефон: 8 (8112) 66-73-45.