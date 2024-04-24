Сувениры Бахрушинского театрального музея можно приобрести во Дворе Постникова
Во Дворе Постникова до 19 мая работает выставка Бахрушинского театрального музея «Пушкин и театр», приуроченная к 225-летию со дня рождения поэта. Вместе с выставкой в музей приехали и тематические сувениры Бахрушинского музея, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.
В кассе Двора Постникова можно приобрести книги, сумки, блокноты, значки и многое другое.
Также псковичей и туристов ждут на тематических экскурсиях и интерактивных программах по выставке «Пушкин и театр». Расписание можно уточнить здесь.
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