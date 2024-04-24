В Великих Луках пенсионерку госпитализировали после наезда автомобиля
Водитель автомобиля Mazda допустил наезд на пенсионерку на улице Вокзальной, 11 в Великих Луках. Пожилую женщину госпитализировали в медицинское учреждение, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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