Псковский детский форум пройдёт 27-28 апреля

14:41, 24 апреля 2024, ПАИ

Псковский детский форум для школьников пройдёт в регионе 27-28 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В форуме примут участие активисты школьного ученического самоуправления из разных муниципальных образований Псковской области. Для них проведут тренинги по командообразованию и лидерству, ораторскому мастерству и продвижению в соцсетях, а также состоится выездное традиционное заседание Детсовета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области.

Детский форум – это открытая коммуникационная и образовательная площадка для детей Псковской области, где они могут получить новые знания и навыки для саморазвития, найти друзей и единомышленников, озвучить и реализовать свои проекты.