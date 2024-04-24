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Общество

Новая экскурсия появилась в Изборском музее-заповеднике

Выставку «Связь поколений» в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» теперь можно посетить с экскурсией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото Изборского музея-заповедника

На выставке «Связь поколений» в Изборске представлены знаковые произведения реалистической живописи из собраний РОСИЗО и Союза художников России, а также работы современных авторов – членов СХР, созданные в последние десятилетия.

В основе проекта – размышления об основных этапах человеческой жизни и о том, как они отражаются в искусстве. Диалог полотен современных художников и советских мастеров демонстрирует зрителю, как живопись сохраняет и передает вечные нравственные ценности следующим поколениям.

Экскурсия по выставке в составе сборной группы проходит в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00. Предварительная запись не требуется. Записаться на индивидуальную экскурсию можно по телефону: 8 (8112) 33-16-17.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 на улице Печорской, 37. 29 и 30 апреля – с 10:00 до 20:00. Посетить её можно до 5 мая.

Вход свободный.

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