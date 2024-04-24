Псковичи стали серебряными призёрами первенства России по кунг-фу

15:28, 24 апреля 2024, ПАИ

Псковичи стали серебряными призёрами первенства России по кунг-фу – традиционному ушу, которое проходит в Москве с 23 по 25 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алфёрова.

Псковскую область на соревнованиях представляют Анна Сергеева, Мирослав Гаврилов и Андрей Егоров.

В первый день соревнований Андрей Егоров и Мирослав Гаврилов смогли завоевать серебряные награды.

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