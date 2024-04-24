Александр Котов возглавил топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»

15:08, 24 апреля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял первое место в топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента по итогам первого квартала 2024 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Медиаиндекс спикера областного Собрания – 6 683,1, что почти в два с половиной раза выше, чем у «ближайшего преследователя».

В первом квартале 2024 года главными сюжетами в СМИ с участием председателя Псковского областного Собрания депутатов стали его участие в выборах президента РФ с помощью ДЭГ, комментарий спикера по поводу послания президента РФ Федеральному Собранию и подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским областным Собранием депутатов и Херсонской областной Думой.

На второй строчке топ-15 медиарейтинга депутатов регионального парламента расположился вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян (медиаиндекс 2 723), на третьей – депутат областного Собрания Антон Минаков (медиаиндекс 2 353).

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».