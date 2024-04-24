Клиенты Сбера сэкономили более 1,3 млрд рублей на обязательных платежах с начала года

15:43, 24 апреля 2024, ПАИ

В первом квартале 2024 года пользователи программы лояльности СберСпасибо компенсировали бонусами 1,3 млрд рублей за коммунальные услуги, связь, налоги, кредиты, образование, штрафы и другие обязательные платежи. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

В течение трёх дней после проведения платежа в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно воспользоваться опцией «Конвертировать бонусы в рубли» и обменять накопленные ранее бонусы на рубли, потраченные на регулярные платежи. Сделать это нужно не позднее чем через 45 дней после оплаты. Деньги вернутся на карту в течение следующего дня.

Больше всего средств – 446,5 млн рублей – клиенты СберСпасибо за первые месяцы этого года вернули за оплаченные потребительские и ипотечные кредиты, компенсировав их бонусами. Это в два раза больше, чем в январе – марте прошлого года.

На втором месте по размеру экономии – 443,6 млн рублей – платежи за услуги связи. Платежи за ЖКУ заняли третье место по числу списанных бонусов СберСпасибо – 256,5 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 2023 года.

На четвёртом и пятом местах – образование и налоги: в этих категориях клиенты сэкономили 37,6 и 13,5 млн рублей соответственно.

В первом квартале 2024 года регулярные платежи бонусами СберСпасибо чаще компенсировали женщины – их в 1,5 раза больше, чем мужчин. Что касается возраста, большая часть – 52 % – пришлась на людей от 25 до 44 лет.

Всего с марта 2023 года по март 2024 года клиенты Сбера сэкономили 5,1 млрд рублей на оплате коммунальных услуг, связи, налогов, кредитов, образования и штрафов с помощью конвертации бонусов СберСпасибо в рубли.