Псковичам предлагают придумать название для нового места отдыха

16:31, 24 апреля 2024, ПАИ

Псковский предприниматель Денис Быченков, занимающийся благоустройством Солдатского пляжа, предложил псковичам придумать для него новое название. О намерении переименовать территорию он заявил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

«Я помню ещё те времена, когда этот пляж действительно был солдатским: там были понтоны и туда привозили солдат из дивизии. Они там действительно купались летом, и я мальчишкой туда бегал и, в общем-то, с ними вместе купался. Я там учился плавать, это было очень давно», – отметил бизнесмен.

Денис Быченков пояснил, что по большому счёту благоустроенная территория будет скорее парком, чем пляжем. По его словам, это связано с внешним видом территории, длительностью пляжного сезона в Пскове и с большим разнообразием различных зон отдыха, доступных не только летом.

«Словосочетание «Солдатский пляж» меня, допустим, немножечко отсылает ко временам моего детства. Но мне бы хотелось сменить этому месту название. На самом деле я сейчас выбираю несколько названий, которые хочу предложить, может быть, на суд горожан. Но после того, как мы закончим парк», – сообщил Денис Быченков.

При этом псковичи могут предложить и свои варианты названия пляжа, отметил гость радиоэфира. «Я с удовольствием эту инициативу поддержу. Если будет красивое название, которое понравилось бы горожанам и могло бы закрепиться в местном сленге и появиться на карте города. Было бы круто, потому что «Солдатский пляж» всё-таки название хоть и историческое, но совсем не передающее то, что там будет. Давайте придумаем этому месту красивое и романтичное название, чтобы туда хотелось приехать», – призвал псковичей Денис Быченков.

Чтобы предложить свой вариант, необходимо написать в сообщество любого СМИ холдинга «Медиацентр 60» в соцсети «ВКонтакте», в том числе в группу ПАИ, или написать письмо на электронную почту redactor@informpskov.ru.