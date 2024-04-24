Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам предлагают придумать название для нового места отдыха

Псковский предприниматель Денис Быченков, занимающийся благоустройством Солдатского пляжа, предложил псковичам придумать для него новое название. О намерении переименовать территорию он заявил в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 апреля.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Я помню ещё те времена, когда этот пляж действительно был солдатским: там были понтоны и туда привозили солдат из дивизии. Они там действительно купались летом, и я мальчишкой туда бегал и, в общем-то, с ними вместе купался. Я там учился плавать, это было очень давно», – отметил бизнесмен.

Денис Быченков пояснил, что по большому счёту благоустроенная территория будет скорее парком, чем пляжем. По его словам, это связано с внешним видом территории, длительностью пляжного сезона в Пскове и с большим разнообразием различных зон отдыха, доступных не только летом.

«Словосочетание «Солдатский пляж» меня, допустим, немножечко отсылает ко временам моего детства. Но мне бы хотелось сменить этому месту название. На самом деле я сейчас выбираю несколько названий, которые хочу предложить, может быть, на суд горожан. Но после того, как мы закончим парк», – сообщил Денис Быченков.

При этом псковичи могут предложить и свои варианты названия пляжа, отметил гость радиоэфира. «Я с удовольствием эту инициативу поддержу. Если будет красивое название, которое понравилось бы горожанам и могло бы закрепиться в местном сленге и появиться на карте города. Было бы круто, потому что «Солдатский пляж» всё-таки название хоть и историческое, но совсем не передающее то, что там будет. Давайте придумаем этому месту красивое и романтичное название, чтобы туда хотелось приехать», – призвал псковичей Денис Быченков.

Чтобы предложить свой вариант, необходимо написать в сообщество любого СМИ холдинга «Медиацентр 60» в соцсети «ВКонтакте», в том числе в группу ПАИ, или написать письмо на электронную почту redactor@informpskov.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 апреля 2024

Ещё один глэмпинг могут организовать в Пскове
24 апреля 2024

Недавно назначенный на должность Дмитрий Яковлев вошёл в топ-15 областных чиновников
24 апреля 2024

Срок ограничения движения по улице Николая Васильева в районе железнодорожного переезда продлили в Пскове
24 апреля 2024

Дни пушкинской поэзии и русской культуры будут транслировать на телеканале «Культура»
24 апреля 2024

Позитив заразителен: ученики Идрицкой школы переняли опыт госмедиахолдинга
24 апреля 2024

Сертифицированный спасатель будет работать на Солдатском пляже в Пскове
24 апреля 2024

Подготовку к Дням пушкинской поэзии и русской культуры обсуждают в медиацентре ПАИ
24 апреля 2024

Новый водный маршрут может появиться в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...