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Общество

Позитив заразителен: ученики Идрицкой школы переняли опыт госмедиахолдинга

Ученики Идрицкой средней школы после посещения государственного медиахолдинга Псковской области решили также писать позитивные надписи на классной доске. Об этом сообщает газета «Призыв».

Ученики Идрицкой средней школы тоже решили писать позитивные надписи на доске. Фото здесь и далее: Светлана Силантьева

«Позитив заразителен! Псковский госмедиахолдинг – самый главный его распространитель», – отмечается в сообщении.

Представители медиацентра «Объектив» и активисты ученического самоуправления «ТриУмф» Идрицкой средней школы 16 апреля посетили Псковский медиахолдинг и типографию с целью знакомства с работой команд организаций.

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