Позитив заразителен: ученики Идрицкой школы переняли опыт госмедиахолдинга

18:08, 24 апреля 2024, ПАИ

Ученики Идрицкой средней школы после посещения государственного медиахолдинга Псковской области решили также писать позитивные надписи на классной доске. Об этом сообщает газета «Призыв».

«Позитив заразителен! Псковский госмедиахолдинг – самый главный его распространитель», – отмечается в сообщении.

Представители медиацентра «Объектив» и активисты ученического самоуправления «ТриУмф» Идрицкой средней школы 16 апреля посетили Псковский медиахолдинг и типографию с целью знакомства с работой команд организаций.