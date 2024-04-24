В Пыталовском районе дальнобойщик попытался дать взятку сотруднику таможни
В Пыталовском районе 46-летний дальнобойщик попытался дать взятку сотруднику таможни, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, 17 апреля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе мужчина пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за разрешение въехать в РФ на автомобиле с грузом, вес которого превышал допустимую нагрузку на ось автомобиля. Однако должностное лицо отказалось от получения взятки, водитель был задержан.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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