Итоги национальной премии «Россия – мои горизонты» подвели в Москве

16:30, 24 апреля 2024, ПАИ

23 апреля в Москве на ВДНХ подвели итоги Первой национальной премии «Россия – мои горизонты», сообщили ПАИ в Фонде гуманитарных проектов.

Национальная премия – часть проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее».

Всего на участие в конкурсе подано больше трех тысяч заявок со всей России, из них экспертный совет отобрал около 70 проектов. Участниками премии стали учителя, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов. Главный критерий отбора – заявленные проекты помогают школьникам понять, чем они хотели бы заниматься, в какую сферу пойти.

«Премия призвана отметить тех, кто помогает молодым людям осознанно подойти к выбору профессии, а также предоставляет им возможность получить новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем. Уверен, что премия станет одним из движущих факторов дальнейшего развития столь важного для нашей страны и образования дела, как профориентация», – отметил руководитель Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Лучшими, по версии жюри премии, стали: Юлия Пивоварова из Ростовской области как организатор «Лучшего профориентационного проекта 2023 года». Валерий Сорокин из Хакасии и Светлана Кузина из Нижегородской области отмечены званиями «Педагог №1 в профориентации в России». Авторами «Лучших профориентационных практик для семьи» стали Галина Куценко, Любовь Шатова, Елена Резниченко, Анастасия Маслова, Светлана Кузина, Марина Волобуева и Наталья Моторина из Нижегородской области.

В номинации «Лучший медиаконтент в сфере профориентации» награду забрала Дарья Гроза из Воронежской области, а в номинации «Новые технологии в профориентации» – Людмила Синачева из Пермского края. «Лучший проект в области профориентации в умной среде (IT, наука, образование)» создали и запустили Александра Яроцкая, Валерия Сидорова, Валерия Явдощук из Мурманской области. «Лучший проект в области профориентации в деловой среде» – Екатерина Мирицкая и Надежда Петрова из Томской области.

Среди организаций, возглавивших профориентационное направление в стране, премию получили: «Лучший образовательный проект о профессиях» – ГБОУ школа №129 Красногвардейского района Санкт-Петербурга; «Лучшая компания-работодатель» – ОАО «РЖД»; «Лучший партнерский проект в рамках Единой модели профориентации» – VK; «Лучший проект в области профориентации в социальной среде» – Академия гостеприимства Mriya Resort and SPA; «Лучший проект в области профориентации в комфортной среде» – АНО «Институт развития дуального образования»; «Лучший проект в области профориентации в аграрной среде» – АО «Сибагро»; «Лучший проект в области профориентации в индустриальной среде» – АНО «Корпоративная Академия Росатом»; «Лучший проект в области профориентации в здоровой среде» – Акционерное общество «Р-Фарм»; «Лучший проект в области профориентации в креативной среде» – Кинокампус Горького – Киностудия им. М. Горького.

Список образовательных организаций представлен следующими проектами и номинациями: «Лучший проект для организаций системы среднего профессионального образования» – ГАОУ ДПО «Московский центр развития профессионального образования»; «Школа №1 в Единой модели профориентации» – МАОУ «Татановская СОШ»; «Лучший проект в области профориентации в социальной среде» – МБОУ «ЯСШ №10» муниципального образования городской округ Ялта, Республика Крым; «Лучший проект, созданный школьниками» – МБОУ СШ №36 г. Норильска Краснодарского края; «Лучший информационный ресурс» – ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»; «Лучший инклюзивный проект» – ГБОУ «Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде» – ГБПОУ МО «Красногорский колледж» г. Красногорск Московской области; «За передачу семейных профессиональных ценностей и традиций» – МБОУ Марьевская СОШ Неклиновского района, с. Марьевка Ростовской области.