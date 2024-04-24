В Стругах Красных мужчина избил своего пожилого отца
В Стругах Красных мужчина избил своего пожилого отца, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
Мужчина, находясь вместе со своим пожилым отцом в здании вокзала в Стругах Красных, пять раз ударил его кулаком в плечо и один раз в ухо. Установлено, что гражданин не мог осознавать опасности своих действий ввиду психического расстройства.
Суд признал мужчину виновным и применил к нему меру принудительного лечения в медицинской организации.
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