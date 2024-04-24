Межрегиональный форум работников дошкольного образования пройдёт в Пскове
Межрегиональный форум работников дошкольного образования «Дошкольное образование: маршруты развития» в честь советского и российского педагога, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Тамары Комаровой пройдёт в Пскове 25-26 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
К участию в форуме приглашаются педагоги и воспитатели, руководители детских садов, преподаватели и студенты профильных вузов, родители дошкольников.
В программе мероприятия ожидаются круглые столы, пленарные заседания, экскурсии и мастер-классы.
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