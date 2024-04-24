Преподаватель ПсковГУ выпустит в свет книгу, посвящённую псковским фрескам

16:59, 24 апреля 2024, ПАИ

Преподаватель ПсковГУ, псковский экскурсовод, кандидат искусствоведения Тамара Шулакова подготовила к печати монографию «Фрески – чудо и слава Пскова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Книга адресована широкому кругу читателей: учащимся, студентам и преподавателям курсов истории древнерусского искусства, фресковой живописи и архитектуры, МХК, краеведения, туристики, экскурсоведения, истории культуры Пскова и Псковской земли, а также псковичам и гостям города, интересующимся дивным и загадочным средневековым искусством «славного преименитого града Пскова» – «Дома Святой Троицы», – рассказала автор.

Тамара Шулакова выразила сердечную благодарность архитектору Григорию Салину, взявшему на себя труды по изданию книги.

«В контексте существенного и отрадного преображения, переживаемого Псковом в последние годы, монография Тамары Васильевны Шулаковой явится важным событием. В ней убедительно раскрывается не только история псковской монументальной живописи, но и тот духовно-символический потенциал «вольного города», который современному жителю и визионеру (туристу) далеко не всегда понятен», – отметила рецензент монографии, профессор ПсковГУ Аида Разумовская.

Фотографии в монографии во многом взяты из открытых источников в интернете, а также из архивов помощников автора: Юрия Мартынова, Евгения Шелембы, Александра Бондаренко, Нины Авдашковой, Любови Молоковой, Марины Щербаковой.

Автор признателен своим друзьям – экскурсантам, организаторам путешествий: Елене Лебедевой, Ирине Ожигиной, Нэлли Смирновой, Софии Ахметовой, Анне Богдановой, Татьяне Павловой, Ирине Суровцевой.