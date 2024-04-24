Подготовку к Дням пушкинской поэзии и русской культуры обсуждают в медиацентре ПАИ

17:41, 24 апреля 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый подготовке к Дням пушкинской поэзии и русской культуры, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 апреля.

Как идёт подготовка к показу музыкально-литературной композиции «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии Константина Хабенского и Ольги Литвиновой, какая техническая подготовка требуется для организации зрелищного мероприятия, готовы ли наши площадки принять артистов?

Об этом и многом другом рассказывают генеральный директор «Русского концертного агентства», директор Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета Дмитрий Гринченко и театральный режиссёр Илья Ильин.