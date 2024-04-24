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Рекордное количество экипажей примет участие в ралли «Голубые озёра» в Пустошкинском районе

Рекордное количество экипажей примет участие в ралли «Голубые озёра» в Пустошкинском районе, которое станет шестым этапом Кубка России по ралли. Соревнования пройдут 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Рекордное количество экипажей примет участие в ралли «Голубые озёра» в Пустошкинском районе. Фото: ПАИ

Всего в соревнованиях примут участие 82 экипажа. В абсолютном зачёте на старт выйдут восемь автомобилей, в том числе лидер чемпионата России Клим Гаврилов и его главный соперник на зимнем этапе сезона Владимир Васильев.

Также в соревнованиях в качестве штурмана примет участие псковичка Маргарита Гребёнкина, которая будет читать стенограмму петербургскому пилоту Алексею Рудову. Под 54-м стартовым номером за победу в группе 2000Н поборется великолучанин Владислав Супрун и петербуржец Александр Гришин.

В зачёте «Наша классика» выступят три экипажа из Псковской области – Павел Захарченко и Борис Баденщиков, Денис Баулин и Виктория Семенова, а также Ольга Стебихова и Алина Затравкина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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