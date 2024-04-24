Псковские хоккеисты стали призёрами «Кубка имени Юрия Гагарина»

18:01, 24 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Торнадо», стали серебряными призёрами «Кубка имени Юрия Гагарина» среди юношей 2009 года рождения. Соревнования прошли в Смоленске с 19 по 21 апреля, сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

В состязаниях приняли участие пять команд. Псковичи добрались до финала, где уступили московскому «Металлургу» со счётом 4:5.

Индивидуальной наградой отметили псковича Савелия Каменского. Его признали лучшим защитником турнира. Также среди игроков «Торнадо» приз самого полезного игрока вручили Павлу Зимину, а награду лучшего бомбардира – Андрею Павлову.

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