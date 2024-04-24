Братские захоронения в Себежском районе привели в порядок
Жители деревни Бояриново Себежского района во главе с руководителем Бояриновской библиотеки Алёной Титовой привели в порядок братские захоронения в деревне Пожинки, пишет газета «Призыв».
В Бояриново захоронены останки более десятка расстрелянных в годы Великой Отечественной войны мирных жителей деревни Пожинки, отметили в издании.
На братском захоронении скосили траву, покрасили два памятника и оградку, а также убрали листву. В конце работы постелили спанбонд, чтобы не росла трава, и возложили цветы.
Ранее сообщалось, что захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в Печорском районе в рамках Всероссийской акции «Верни герою имя».
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