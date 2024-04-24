Братские захоронения в Себежском районе привели в порядок

18:37, 24 апреля 2024, ПАИ

Жители деревни Бояриново Себежского района во главе с руководителем Бояриновской библиотеки Алёной Титовой привели в порядок братские захоронения в деревне Пожинки, пишет газета «Призыв».

В Бояриново захоронены останки более десятка расстрелянных в годы Великой Отечественной войны мирных жителей деревни Пожинки, отметили в издании.

На братском захоронении скосили траву, покрасили два памятника и оградку, а также убрали листву. В конце работы постелили спанбонд, чтобы не росла трава, и возложили цветы.

Ранее сообщалось, что захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в Печорском районе в рамках Всероссийской акции «Верни герою имя».