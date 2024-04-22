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Общество

Захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в Печорском районе

Участие во всероссийской акции «Верни герою имя», посвящённой сохранению исторической памяти, приняли ученики десятого класса Печорской гимназии. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Учащиеся убрали мусор и листву с захоронений участников Великой Отечественной войны. Фото здесь и далее: Печорская гимназия

Учащиеся убрали мусор и листву с захоронений участников Великой Отечественной войны, а также привели в порядок могилы учителей-ветеранов Печорской гимназии.

В мероприятии также приняли участие классный руководитель Анна Терашкевич и участники СПК «Патриот» под руководством тренера Николая Кутырева.

Ранее сообщалось, что братское захоронение в Стругах Красных привели в порядок к Дню Победы.

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