В Псковской области работает три пункта для размещения граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР

19:00, 24 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области работает три пункта для размещения граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Елена Полонская доложила, как ведётся эта работа. На прошлой неделе удалось трудоустроить десять человек, они будут обеспечены служебным жильём. Десять человек готовятся к возвращению в Мариуполь. С администрацией региона прорабатывается вопрос обеспечения людей соцжильём, а также их участия в программе компенсации утраченного жилья и имущества. К сожалению, некоторым вернуться уже некуда и не к кому. Две женщины с тяжёлыми хроническими заболеваниями попросились поселиться в социальном учреждении. Сделаем всё, чтобы им было комфортно», – говорится в сообщении.

При этом большинство прибывших в регион трудоустроились и уже покинули временное жильё благодаря отработанной системе социализации, отметил глава региона.