Финал брейн-ринга прошёл в центре культуры «Юбилейный» в Острове

20:05, 24 апреля 2024, ПАИ

В финале брейн-ринга, который прошёл в центре культуры «Юбилейный» города Острова, победу одержала команда учащихся седьмой школы. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

В центре культуры «Юбилейный» прошёл финал брейн-ринга, в организации и проведении которого приняли участие сотрудники молодёжного отдела.

В интеллектуальном поединке в формате «Своя игры» в этот раз состязались две команды – учащихся из четвёртой и седьмой школ, поболеть за которых пришли родители, друзья и школьные педагоги.

«Перед ребятами стояла непростая задача. Участкам было необходимо ответить на 50 вопросов по физике, литературе, спорту, о территориях Псковской области и другие. Встречались школьникам вопросы и из категории «Кот в мешке», которые появлялись для них всегда неожиданно. В одном из таких заданий от участников требовалось назвать лекарственное средство, которое пропагандировал персонаж из сказки про Буратино Дуремар. Вопрос для ребят оказался непростым. Несмотря на то что обе команды проявили себя и показали хорошие результаты, итоги всё же подвели, и победитель был определён», – пишет районная газета.

С разницей в 180 баллов победу в интеллектуальной игре одержала команда школы № 7 имени Виталия Пушкарева. Победителям вручили диплом победителя и билеты в кино. Также обе команды получили в подарок памятные статуэтки и настольные игры «Ответь за семь секунд».