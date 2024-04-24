Псковские гусляры выступили на открытом фестивале исполнителей «Гуслей серебристый перезвон» в Петербурге
Открытый фестиваль исполнителей на гуслях «Гуслей серебристый перезвон» состоялся в Санкт-Петербурге. Учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» со своим педагогом Ириной Ивановой выступили в составе сводного оркестра гусляров в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Метелица». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
Мероприятие состоялось 21–22 апреля.
«Егорова Варвара, Клявина Арина и Маршалова Анастасия со своим педагогом Ивановой Ириной Геннадьевной выступили в составе сводного оркестра гусляров в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Метелица». Ярким и незабываемым моментом фестиваля стало выступление талантливых музыкантов, ярких представителей псковской гусельной школы Ольги Алексеевой и Ольги Васильевой», – говорится в сообщении.
Обе исполнительницы являются выпускницами детской музыкальной школы № 4 (класс преподавателя Веры Кудрявцевой, которая является заслуженным работником культуры РФ, обладателем почётного звания «Душа России»).
Псковские гусляры выступили на открытом фестивале исполнителей «Гуслей серебристый перезвон» в Петербурге
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