Псковские гусляры выступили на открытом фестивале исполнителей «Гуслей серебристый перезвон» в Петербурге

20:25, 24 апреля 2024, ПАИ

Открытый фестиваль исполнителей на гуслях «Гуслей серебристый перезвон» состоялся в Санкт-Петербурге. Учащиеся МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» со своим педагогом Ириной Ивановой выступили в составе сводного оркестра гусляров в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Метелица». Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

Мероприятие состоялось 21–22 апреля.

«Егорова Варвара, Клявина Арина и Маршалова Анастасия со своим педагогом Ивановой Ириной Геннадьевной выступили в составе сводного оркестра гусляров в сопровождении оркестра русских народных инструментов «Метелица». Ярким и незабываемым моментом фестиваля стало выступление талантливых музыкантов, ярких представителей псковской гусельной школы Ольги Алексеевой и Ольги Васильевой», – говорится в сообщении.

Обе исполнительницы являются выпускницами детской музыкальной школы № 4 (класс преподавателя Веры Кудрявцевой, которая является заслуженным работником культуры РФ, обладателем почётного звания «Душа России»).