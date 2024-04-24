День открытых дверей пройдёт в Центре иммунопрофилактики Псковской инфекционной больницы 26 апреля

20:33, 24 апреля 2024, ПАИ

День открытых дверей состоится в Центре иммунопрофилактики Псковской областной инфекционной клинической больницы 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Мероприятие пройдёт в рамках Всемирной недели иммунизации. Главный внештатный специалист по аллергологии-иммунологии комитета по здравоохранению Анастасия Кирильчик расскажет, зачем открылся центр иммунопрофилактики, какие у него преимущества и много ли вакцин имеется в наличии.

Гости смогут узнать подробнее о графике вакцинации, когда лучше привиться от тех или иных заболеваний, есть ли риск заболеть после прививки, как долго формируется иммунитет, нужна ли ревакцинация и так далее. Посетителям покажут оснащение процедурного кабинета, где осуществляется вакцинация, и расскажут, почему перед прививкой обязательно посещать врача-специалиста.

Эта встреча будет интересна всем, кто давно думает о вакцинации, но сомневается, кто хочет узнать о принципах работы центра или задать вопросы об иммунизации.

День открытых дверей пройдёт 26 марта с 12:00 до 16:00 по адресу город Псков, улица Кузнецкая, 23 (центральный вход).

Предварительная запись по телефону информационного центра (+7 8112) 29-41-22 с 9:00 до 19:00 (ежедневно).