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Общество

Муниципальный этап «Зарницы-2024» стартовал в Островском районе

На базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе стартовал муниципальный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница-2024». Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова

Участниками стали 50 учащихся образовательных учреждений Островского района в возрасте от 14 до 17 лет, которые составили пять команд. В ходе военно-спортивной игры ребята должны обучиться навыкам начальной военной подготовки и поведению в экстремальной ситуации.

На церемонии открытия к соревнующимся командам с приветственными словами обратились председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан и председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев.

«Выступающие подчеркнули, что «Зарница» – это игра настоящих патриотов, и пожелали всем бодрости, спортивного азарта и воли к победе. По оценке жюри, после прохождения всей конкурсной программы диплом победителя вручён команде «Допризывник 007», представляющей СШ № 7 имени Виталия Пушкарёва, второе место заняла команда «Патриоты России» из островской гимназии, третье место – «01 Патриот» из СШ № 1. Поздравляю победителей!» – отметил Дмитрий Быстров.

Организаторами игры выступили Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» и администрация Островского района.

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