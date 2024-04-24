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Культура

Псковский экскурсовод выпустит в свет книгу, посвящённую псковским фрескам

Псковский экскурсовод, преподаватель ПсковГУ, кандидат искусствоведения Тамара Шулакова подготовила к печати монографию «Фрески – чудо и слава Пскова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Книга адресована широкому кругу читателей: учащимся, студентам и преподавателям курсов истории древнерусского искусства, фресковой живописи и архитектуры, МХК, краеведения, туристики, экскурсоведения, истории культуры Пскова и Псковской земли, а также псковичам и гостям города, интересующимся дивным и загадочным средневековым искусством «славного преименитого града Пскова» – Дома Святой Троицы», – отметила Тамара Шулакова.

Автор выразила благодарность архитектору Григорию Салину, взявшему на себя труд издать книги.

В книге не только раскрывается история псковской монументальной живописи, но и раскрывается тот духовно-символический потенциал вольного города, который современному жителю и туристу далеко не всегда понятен, отмечает рецензент монографии.

Фотографии в монографии во многом взяты из открытых источников в интернете, а также из архивов помощников автора: Юрия Мартынова, Евгения Шелембы, Александра Бондаренко, Нины Авдашковой, Любови Молоковой, Марины Щербаковой.

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