ОРВИ у взрослых россиян будут лечить по новому стандарту

22:24, 24 апреля 2024, ПАИ

Новый стандарт лечения ОРВИ у взрослых пациентов утвердил Минздрав России. По новым рекомендациям, врачи при лечении ОРВИ теперь не должны назначать антибиотики широкого спектра действия. Об этом сообщает портал «Медвестник».

Срок лечения ОРВИ сокращен вдвое – с 15 до семи дней.

Согласно старому стандарту, даже при вирусных заболеваниях врачам предписывалось назначать такие антибиотики, как амоксициллин, азитромицин, цефалоспорин и другие. Лечить ОРВИ теперь должны противовирусными препаратами, иммуностимуляторами, противокашлевыми лекарствами и антисептиком от боли в горле. Список противовирусных препаратов дополнен еще четырьмя.

Кроме того, сократился с 30 до 11 перечень лабораторных методов исследования: из списка исключили ФГС, ФБС, комплексное УЗИ органов брюшной полости, но добавили пульсоксиметрию.

Также в стандарт помощи при ОРВИ включили прием у акушера-гинеколога, гематолога, пульмонолога и терапевта.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.2024 № 127н «Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) (диагностика и лечение)» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 23 апреля.

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