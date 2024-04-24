Итоги правозащитной деятельности за прошлый год озвучила детский омбудсмен в Псковской области

23:02, 24 апреля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова выступила с ежегодным докладом о деятельности в 2023 году перед депутатами Псковского областного Собрания депутатов. Об этом ПАИ сообщила детский омбудсмен.

В докладе Наталья Соколова озвучила итоги работы за 2003 год в трёх ключевых направлениях. В первую очередь речь идёт о приёме граждан и отработке обращений. 310 письменных обращений поступило в адрес детского омбудсмена, из них 12 – непосредственно от детей.

Наталия Соколова также отметила, что дети часто обращаются за советом, пишут в соцсетях, задают вопросы, задерживаясь после организованных встреч, но весьма редко оформляют письменные заявления.

Кроме того, в докладе были озвучены результаты профилактической и просветительской работы. Было организовано порядка 100 различных мероприятий: встреч, бесед, круглых столов. Их участниками стали дети, родители, педагоги, специалисты.

Третье направление работы касается реализации карты действий уполномоченных в субъектах РФ, а именно раннего выявления и предупреждения социального сиротства, сопровождаемого проживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ, профилактики травли в детской среде, развития подростковых пространств и поддержки подростковых инициатив.

«В работе детских правозащитников нет второстепенных проблем. Все вопросы, если они касаются безопасности и качества жизни ребёнка, значимы и незамедлительны для реагирования», – подчеркнула Наталия Соколова.