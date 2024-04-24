День дочери отмечается 25 апреля

07:01, 25 апреля 2024, ПАИ

25 апреля отмечается День дочери, сообщает calend.ru.

Когда он возник и кем учреждён — неизвестно.

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем. Но, в первую очередь, День дочери — это, всё же, праздник любви, тепла и заботы.