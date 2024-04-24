День дочери отмечается 25 апреля
25 апреля отмечается День дочери, сообщает calend.ru.
Когда он возник и кем учреждён — неизвестно.
Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем. Но, в первую очередь, День дочери — это, всё же, праздник любви, тепла и заботы.
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