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Общество

В Псковском перинатальном центре отменён карантин по ОРВИ и COVID-19

В Псковском клиническом перинатальном центре отменили карантин по ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и низкими показателями заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Псковской области, а также на основании письма комитета по здравоохранению Псковской области.

В связи с этим разрешено посещение пациентов:

- отделения патологии новорожденных и недоношенных детей;

- акушерского отделения патологии беременных;

- гинекологического отделения.

Посещения проводятся ежедневно с 16:00 до 19:00. Разрешено очное общение в помещении холла первого этажа (при благоприятных погодных условиях - на открытом воздухе). Не допускаются лица с признаками ОРВИ.

Посещение пациенток послеродового отделения предусмотрено для сервисных родов и пациенток сервисных палат с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:30. Разрешено одновременное посещение двумя родственниками при наличии флюорографии.

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