Концерт псковских народных ансамблей пройдёт в библиотеке Курбатова 27 апреля

23:43, 24 апреля 2024, ПАИ

Концерт студии народной песни «Горенка» и народного ансамбля «Светёлка» состоится в актовом зале Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Мероприятие пройдёт 27 апреля. Начало в 14:00.

Концерт пройдёт в рамках проекта отдела литературы по культуре и искусству «Сохраняя народные традиции» и будет приурочен к Году семьи в России.

Оба коллектива, которые примут участие в концерте, работают на базе детской школы искусств города Пскова. «Горенкой» руководит Ольга Хованская, «Светёлкой» – Олеся Фадеева. Концертмейстер – Денис Разумов.