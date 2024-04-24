Концерт псковских народных ансамблей пройдёт в библиотеке Курбатова 27 апреля
Концерт студии народной песни «Горенка» и народного ансамбля «Светёлка» состоится в актовом зале Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятие пройдёт 27 апреля. Начало в 14:00.
Концерт пройдёт в рамках проекта отдела литературы по культуре и искусству «Сохраняя народные традиции» и будет приурочен к Году семьи в России.
Оба коллектива, которые примут участие в концерте, работают на базе детской школы искусств города Пскова. «Горенкой» руководит Ольга Хованская, «Светёлкой» – Олеся Фадеева. Концертмейстер – Денис Разумов.
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