Опубликовано расписание катеров до Талабских островов

08:16, 25 апреля 2024, ПАИ

27 апреля начинаются регулярные пассажирские перевозки до Талабских островов в Псковском озере. Уже известно расписание, по которому будут ходить катера «Талабск», «Ян Залит», «Иван Белов». Его в своем телеграм-канале опубликовала администрация Псковского района.

Расписание движения муниципальных катеров по маршруту деревня Толбица – остров имени Залита (Талабск) – остров имени Белова (Верхний) – деревня Толбица:

В связи с предстоящими майскими праздниками расписание в эти дни будет несколько отличаться от обычного:

Напомним, что катера «Ян Залит» и «Иван Белов» для сообщения с Талабскими островами прибыли в Псковскую область ещё в октябре 2021 года, впервые их спустили на воду в июле 2022 года.