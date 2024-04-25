В России не хватает вакцин для собак и кошек

08:36, 25 апреля 2024, ПАИ

В России возникла нехватка иностранных и отечественных вакцин от инфекционных заболеваний для собак и кошек, указали в Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Информацию также подтвердили хозяева животных и владельцы приютов. Об этом пишут «Известия».

Нехватка зарубежных препаратов для кошек и собак связана с введением обязательных проверок производственных площадок иностранных компаний, рассказали в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей(АВФАРМ).

Российским компаниям, по словам экспертов, не хватает мощностей для удовлетворения спроса российских потребителей на вакцины от инфекционных заболеваний для собак и кошек.

В Россельхознадзоре указали, что в стране такие препараты для иммунизации животных сейчас производят 4 отечественные компании.

Из зарубежных компаний, по данным ведомства, сейчас только американская Zoetis, имеет заключение о соответствии производителя правилам надлежащей производственной практики.

Некоторые иностранные компании сообщили, что подали заявление на прохождение российских проверок. Но в АВФАРМ отметили, что процесс получения сертификатов соответствия не быстрый и займет не менее года.