В Центре иммунопрофилактики Псковской инфекционной больницы пройдёт день открытых дверей

08:54, 25 апреля 2024, ПАИ

26 апреля в Центре иммунопрофилактики Псковской областной инфекционной клинической больницы пройдёт день открытых дверей, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Мероприятие пройдет в рамках Всемирной недели иммунизации. Главный внештатный специалист по аллергологии-иммунологии комитета по здравоохранению Анастасия Кирильчик расскажет, зачем открылся Центр иммунопрофилактики, какие у него преимущества и много ли вакцин имеется в наличии.

Гости смогут узнать подробнее о графике вакцинации, когда лучше привиться от тех или иных заболеваний, есть ли риск заболеть после прививки, как долго формируется иммунитет, нужна ли ревакцинация и так далее.

Посетителям покажут оснащение процедурного кабинета, где осуществляется вакцинация, и расскажут, почему перед прививкой обязательно посещать врача-специалиста.

Эта встреча будет интересна всем, кто давно думает о вакцинации, но сомневается, кто хочет узнать о принципах работы центра или задать вопросы об иммунизации.

День открытых дверей пройдет 26 апреля с 12:00 до 16:00 по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, 23. Центральный вход. Предварительная запись по телефону информационного центра: 8 (8112) 294-122, с 9:00 до 19:00 (ежедневно).