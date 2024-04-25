В Центре иммунопрофилактики Псковской инфекционной больницы пройдёт день открытых дверей
26 апреля в Центре иммунопрофилактики Псковской областной инфекционной клинической больницы пройдёт день открытых дверей, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Мероприятие пройдет в рамках Всемирной недели иммунизации. Главный внештатный специалист по аллергологии-иммунологии комитета по здравоохранению Анастасия Кирильчик расскажет, зачем открылся Центр иммунопрофилактики, какие у него преимущества и много ли вакцин имеется в наличии.
Гости смогут узнать подробнее о графике вакцинации, когда лучше привиться от тех или иных заболеваний, есть ли риск заболеть после прививки, как долго формируется иммунитет, нужна ли ревакцинация и так далее.
Посетителям покажут оснащение процедурного кабинета, где осуществляется вакцинация, и расскажут, почему перед прививкой обязательно посещать врача-специалиста.
Эта встреча будет интересна всем, кто давно думает о вакцинации, но сомневается, кто хочет узнать о принципах работы центра или задать вопросы об иммунизации.
День открытых дверей пройдет 26 апреля с 12:00 до 16:00 по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, 23. Центральный вход. Предварительная запись по телефону информационного центра: 8 (8112) 294-122, с 9:00 до 19:00 (ежедневно).
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