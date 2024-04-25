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Работы по проведению подземных коммуникаций продолжаются в Псково-Печерском монастыре

Работы по проведению подземных коммуникаций продолжаются в Псково-Печерском монастыре. Работы ведутся на всей территории монастыря, включая Святую горку, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Трубы прокладываются методом горизонтального бурения. Современная методика позволяет не нарушать культурный слой.

Среди сложностей специалисты называют ограниченные возможности для работы техники, поэтому используются максимально компактные по размерам механизмы.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

По ходу прокладки трассы часто встречались большие гранитные валуны. Их укладывали много столетий, когда поднимали уровень поверхности при различных работах в монастыре. В таких ситуациях специалисты находили обходные пути для размещения инженерных коммуникаций. Эта часть работ уже выполнена.

Основная трасса прошла над сводами, под которыми протекает ручей Каменец. Они построены после Великой Отечественной войны. Тогда для подземного ручья, протекающего через всю территорию монастыря, построили каменный коллектор.

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