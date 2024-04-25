Росгвардейцы задержали псковича за кражу четырёх упаковок сыра

09:32, 25 апреля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича при попытке украсть товары из магазина на улице Ижорского Батальона, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Тревожный сигнал поступил патрулю вневедомственной охраны Росгвардии 24 апреля в 17 часов.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 52-летнего гражданина, который похитил из торгового зала четыре упаковки сыра.

Пскович будет привлечен к ответственности в соответствии со статьей 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».