Росгвардейцы задержали псковича за кражу четырёх упаковок сыра
Росгвардейцы задержали псковича при попытке украсть товары из магазина на улице Ижорского Батальона, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.
Тревожный сигнал поступил патрулю вневедомственной охраны Росгвардии 24 апреля в 17 часов.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 52-летнего гражданина, который похитил из торгового зала четыре упаковки сыра.
Пскович будет привлечен к ответственности в соответствии со статьей 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».
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