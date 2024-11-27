В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Островском районе двух несовершеннолетних

21:44, 27 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Псковской области.

По данным следствия, в вечернее время 27 ноября 2024 года в деревне Демешкино Островского района произошло возгорание частного дома, в котором находилась семья из трёх человек. Установлено, что при пожаре погибли несовершеннолетние 2008 и 2021 годов рождения. Мать детей в тяжёлом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа в составе руководства и сотрудников отдела криминалистики следственного управления и следователей территориального следственного отдела.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, изъяты предметы и образцы веществ, для которых назначена пожарно-техническая судебная экспертиза для установления причины и источника возгорания. Проводятся и другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.