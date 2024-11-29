Детей эвакуировали из горящего дома на улице Советской в Пскове
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже на улице Советской в доме №5, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие сотрудники МЧС с помощью лестниц эвакуируют жителей и ликвидируют возгорание.
На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.
Из дома уже эвакуировали двух детей и двух взрослых.
Обстоятельства и подробности выясняются.
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