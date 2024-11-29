Детей эвакуировали из горящего дома на улице Советской в Пскове

15:54, 27 ноября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже на улице Советской в доме №5, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие сотрудники МЧС с помощью лестниц эвакуируют жителей и ликвидируют возгорание.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Из дома уже эвакуировали двух детей и двух взрослых.

Обстоятельства и подробности выясняются.