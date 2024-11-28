Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:16, 28 ноября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 27 ноября комната выгорела изнутри в одной из квартир на улице Советской в Пскове. Сотрудники МЧС эвакуировали четырёх человек, в том числе двух детей. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание зарядного устройства.

Кроме того, жилой дом сгорел на улице Садовой в деревне Демешкино Островского района. При пожаре обнаружили погибшими двух детей – 16-летнего подростка и трёхлетнего ребёнка. Также в результате пожара пострадала хозяйка дома – 43-летняя женщина, её госпитализировали в медучреждение. Предположительная причина возгорания – аварийный пожароопасный режим работы газового оборудования.