Суд лишил псковичку прав и назначил два штрафа за ДТП на площади Ленина

17:21, 27 ноября 2024, ПАИ

Суд лишил псковичку прав и назначил два штрафа за ДТП на площади Ленина 30 августа, сообщили ПАИ в объединённой прес-службе судов Псковской области. Нетрезвая женщина за рулём Mitsubishi Space Star во время поворота выехала на встречную полосу и врезалась в городской автобус.

14 октября гражданку привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа и лишения права управления транспортными средствами.

27 ноября тот же мировой суд вынес постановление о привлечении псковички к административной ответственности в виде административного штрафа за выезд на полосу встречного движения, в результате чего и произошло ДТП.