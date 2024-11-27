Подросток погиб в результате пожара в жилом доме в Островском районе

18:04, 27 ноября 2024, ПАИ

В Островском районе, в деревне Демешкино, произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара пострадала хозяйка дома 1981 года рождения. Она госпитализирована в медучреждение. Также на месте пожара обнаружен погибший 2008 года рождения.

По предварительным данным, в доме может ещё находится трехлетний ребенок.

На месте пожара работают пожарные подразделения, и сотрудники СУ СК по Псковской области.

Обстоятельства пожара выясняются.