Подросток погиб в результате пожара в жилом доме в Островском районе
В Островском районе, в деревне Демешкино, произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара пострадала хозяйка дома 1981 года рождения. Она госпитализирована в медучреждение. Также на месте пожара обнаружен погибший 2008 года рождения.
По предварительным данным, в доме может ещё находится трехлетний ребенок.
На месте пожара работают пожарные подразделения, и сотрудники СУ СК по Псковской области.
Обстоятельства пожара выясняются.
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