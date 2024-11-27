Опубликовано видео с места пожара в Островском районе, в котором погибли два ребёнка

22:59, 27 ноября 2024, ПАИ

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух несовершеннолетних. Видео с места происшествия опубликовал СУ СК России по Псковской области в телеграм-канале.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, изъяты предметы и образцы веществ, для которых назначена пожарно-техническая судебная экспертиза для установления причины и источника возгорания. Проводятся и другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.