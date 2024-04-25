«Комаровские чтения» для работников дошкольного образования стартовали в Пскове

10:15, 25 апреля 2024, ПАИ

Межрегиональный форум работников дошкольного образования «Дошкольное образование: маршруты развития» стартовал в Пскове сегодня, 25 апреля, сообщили ПАИ в администрации города.

В форуме примут участие педагоги, преподаватели и студенты профильных вузов, воспитатели, руководители детских садов, родители дошкольников. В рамках мероприятия будут затронуты актуальные вопросы дошкольного образования: художественно-эстетическое развитие и экономическое образование детей, а также взаимодействие детских садов с семьями.

Форум посвящён памяти советского и российского педагога, создателя целостной системы художественно-эстетического воспитания дошкольников, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, отличника народного просвещения РСФСР Тамары Комаровой.

Одним из спикеров форума стала её дочь, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил/ВАВТ Минэкономразвития России Ирина Комарова.

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный вручил ей приветственный адрес главы Пскова Бориса Елкина.

«Педагогические традиции вашей семьи, которые вобрали в себя высокую культуру межличностных отношений, преданность делу развития дошкольного образования, чуткость к детской душе, просветительскую работу с родителями и духовность, являются примером для дошкольных работников», – говорится в нём.

Борис Елкин выразил уверенность, что форум станет традиционной площадкой для обмена опытом и передачи передовых практик, местом встречи специалистов, объединённых стремлением сохранить и укрепить традиционные российские ценности в сфере дошкольного образования.

Мероприятие проводится в рамках Года семьи в России.