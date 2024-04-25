Псковский музей провёл краеведческую игру для местных школьников

11:08, 25 апреля 2024, ПАИ

Ежегодная краеведческая игра «Псков через века» прошла для школьников из городских школ, гимназий и лицеев в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

«Игра призвана развить у школьников поисково-краеведческие и исследовательские навыки. В ходе игры каждый мог продемонстрировать свою эрудицию и знание истории родного города. В этом году тема игры – «Псков литературный», – отметили в пресс-службе музея.

В музее школьники соединили детали пушкинских сказок с крестьянским бытом XIX века, а затем угадывали писателей, в честь которых названы улицы Пскова. Всего в игре поучаствовало порядка 130 детей.

Игра организована Центром детского и юношеского туризма и экскурсий при поддержке музейного образовательного центра Псковского музея, Псковской областной научной библиотеки, Центра туризма и творческих индустрий, управления образования администрации Пскова.