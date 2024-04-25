Псковский музей провёл краеведческую игру для местных школьников
Ежегодная краеведческая игра «Псков через века» прошла для школьников из городских школ, гимназий и лицеев в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
«Игра призвана развить у школьников поисково-краеведческие и исследовательские навыки. В ходе игры каждый мог продемонстрировать свою эрудицию и знание истории родного города. В этом году тема игры – «Псков литературный», – отметили в пресс-службе музея.
В музее школьники соединили детали пушкинских сказок с крестьянским бытом XIX века, а затем угадывали писателей, в честь которых названы улицы Пскова. Всего в игре поучаствовало порядка 130 детей.
Игра организована Центром детского и юношеского туризма и экскурсий при поддержке музейного образовательного центра Псковского музея, Псковской областной научной библиотеки, Центра туризма и творческих индустрий, управления образования администрации Пскова.
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